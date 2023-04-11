Adana'da korsan gösterileri organize eden sanığa 25 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan göstericileri organize ettiği öne sürülen sanığa 25 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan göstericileri organize ettiği öne sürülen sanığa 25 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan O.D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Mahkemece kabul edilen iddianamede, sanığın PKK/KCK terör örgütünün çağrısı sonrası merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nin ara sokaklarını örgüt üyeleriyle trafiğe kapattığı, taş, sopa, havai fişek ve molotofkokteyli ile güvenlik güçlerine saldırıda bulunduğu belirtildi.

O.D'nin kentte korsan göstericilerin eylemini organize ettiği, terör örgütünü destekler nitelikte sloganlar attığı, terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket ettiği, örgüt propagandasına dönüşen yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşüne taşla veya kimliğini gizlemek amacıyla yüzünü bir bez parçasıyla örterek katıldığı belirtilen iddianamede, sanığın, örgüte müzahir kitlenin eylemlere katılmasını sağladığına işaret edildi.

İddianamede, sanığın bu nedenlerle "silahlı terör örgütüne üye olma"dan 15 yıla, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma"dan 6 yıla, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan da 4 yıla kadar hapsi istendi.

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.