Adana'da köprüden düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobilin köprüden düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobilin köprüden düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ç.S. (22) idaresindeki 01 CGS 15 plakalı otomobil, Adana- Aksaray kara yolunun Çakıt Çayı yakınlarında kontrolden çıkarak köprüden düştü. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ş.Ü. (22) ile A.A. (22) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan A.A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ç.S. ile Ş.Ü. ise burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Onur Can Bulat Aksaray Pozantı Adana Güncel Haberler

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