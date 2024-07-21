Adana'da Köprüden Baraj Gölüne Düşen Otomobildeki Aile Hayatını Kaybetti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Veysel Aydoğmuş'un kullandığı 01 JG 944 plakalı otomobil, Çatalan Köprüsü'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Bariyere çarpan araç, Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polisler, 4 kişilik ailenin bulunması için çalışma başlattı.

Göldeki çalışmada ilk olarak 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine ulaşıldı.

Devam eden incelemede suyun altındaki otomobili bulan ekipler, vinçle kaldırdıkları aracın içindeki Veysel ve Emine Aydoğmuş çifti ile 13 yaşındaki oğulları Mete'nin yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Tekneyle karaya çıkarılan cenazeler, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Otomobil de vinçle köprüye çıkarıldı.

Pikniğe gittikleri öğrenilen ailenin olay yerine gelen yakınları, gözyaşı döktü.