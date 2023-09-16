Adana'da köprüde tehlikeli yolculuğu kameraya yansıyan motosiklet sürücüsüne para cezası

Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tehlikeli motosiklet kullanması kameraya yansıyan sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, motosikletin üzerine uzanarak köprüde hızla ilerleyen sürücüye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine araştırma başlattı.

Ekipler, kimliğini belirlediği sürücüye, tehlikeli ve kasksız motosiklet kullandığı, motosikletinin sigortası bulunmadığı için para cezası uyguladı, motosikletini trafikten men etti.

Öte yandan, sürücünün ehliyetine bir süre önce el konulduğu bildirildi.

Görüntülerde, motosikletin üzerine uzanarak köprüde ilerleyen sürücünün, arkasından gelen otomobil sürücüsüne de uzun süre yol vermediği görülüyor.