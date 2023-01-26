Köprü duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Adana'nın Kozan ilçesinde köprünün beton duvarına çarpan otomobildeki üç kişi yaralandı. Adana'nın Kozan ilçesinde köprünün beton duvarına çarpan otomobildeki üç kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mehmet B. (68) yönetimindeki 80 AAF 723 plakalı otomobil, Çukurköprü Mahallesi'nde, bir köprünün altından geçmek istediği sırada beton duvarına çarptı. Kazada, sürücüyle birlikte otomobilde bulunan Esme B. (64) ve Hanifi B. (62) yaralandı. Araçta sıkışan Esme B. ve Hanifi B. ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sürücü Mehmet B. ayakta tedavi edildi, iki yaralı ise ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların Mersin'deki cenazeye katılmak için Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden yola çıktığı kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / Fatih Azgın Adana Kozan Güncel Haberler

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