Adana'da köpek satışı ilanıyla dolandırıcılık iddiasına 8 tutuklama

ADANA (AA) - Adana'da internetten köpek satışı ilanı vererek yaklaşık 150 kişiyi 1 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, internetten köpek satışı ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik 14 Nisan'da düzenlenen operasyon kapsamında aranan 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 17'ye yükseldi.

Soruşturmaya ilişkin edinilen yeni bilgilere göre, ekiplerin, 4 aylık teknik ve fiziki takiple şüphelilerin kimliğini ve saklandıkları adresleri tespit ettiği öğrenildi.

Suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan C.O.A'nın (27) Kozan ilçesinde kiraladığı dairede örgütü yönettiği ve dolandırıcılıkta yüksek donanımlı bilgisayarlar kullandığı öne sürüldü.

Benzer suçlardan 38 yıl hapis cezasıyla aranan C.O.A'nın polise yakalanmamak için saklandığı daireden hiç çıkmadığı, ihtiyaçlarını internetten sipariş vererek karşıladığı belirtildi.

Kendisini veteriner hekim olarak tanıtmış

C.O.A'nın köpek almak için kendisiyle irtibata geçen vatandaşlara kendisini veteriner hekim olarak tanıttığı ve sahte diploma fotoğrafı gönderdiği iddia edildi.

Zanlıların, verdikleri sahte ilanlarla 35 ildeki yaklaşık 150 kişiyi 1 milyon lira dolandırdığı, paraların aktarıldığı hesap sahiplerine de dolandırıcılık başına yüzde 30 komisyon ödedikleri ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 3'ü, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan C.O.A'nın da arasında olduğu 14 zanlıdan 8'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis, 14 Nisan'da, internetten köpek satışı ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 14 şüpheliyi gözaltına almıştı.