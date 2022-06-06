Adana'da köpeğe çarpmamak için sürücüsü manevra yapan otomobil göle düştü - Haberler

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Adana'da köpeğe çarpmamak için sürücüsü manevra yapan otomobil göle düştü

AA - Ömer Yıldız - Güncel
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Adana'da köpeğe çarpmamak için sürücüsü manevra yapan otomobil göle düştü

Adana'da seyir halindeyken köpeğe çarpmamak için sürücüsü manevra yapan otomobil, Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.

Adana'da seyir halindeyken köpeğe çarpmamak için sürücüsü manevra yapan otomobil, Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.

Alınan bilgiye göre, 01 AIN 165 plakalı otomobili kullanan M.P, merkez Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde ilerlediği sırada yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

M.P'nin kontrolünü kaybettiği otomobil, Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.

Kazadan yaralanmadan kurtulan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Baraj gölünde gözden kaybolan otomobilin sudan çıkartılması için çalışmalar sürüyor.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Seyhan Baraj Gölü Adana Güncel Haberler

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