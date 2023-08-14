Adana'da Köpeğe Çarpan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde köpeğe çarparak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sosyal medya fenomeni olan Taşan'ın motosikletiyle videolar çekip paylaştığı belirtildi.