Adana'da Kontrolden Çıkan Traktör İşyerine Girdi
Yüreğir ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı traktör, kontrolden çıkarak bir iş yerine girdi. Olayda bir kişi yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde traktörün bir iş yerine girme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yeşil Bağlar Mahallesi İbrahim Tatlıses Caddesi'nde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı ve 4 kişinin bulunduğu traktör, kontrolden çıkarak bir iş yerine girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada traktörden düşerek yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel