Adana'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ayakkabı Mağazasına Daldı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir ayakkabı mağazasına çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı, yaralanan olmadı.

ADANA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, cadde üzerindeki bir ayakkabı mağazasına daldı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Baraj Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği 01 BFG 80 plakalı otomobil önce kaldırıma çıkıp, ardından cadde üzerindeki bir ayakkabı mağazasına daldı Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde ve iş yerinde hasar oluştu.

Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Yusuf YILDIZ/ Adana, Kamera: Adana,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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