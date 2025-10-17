Adana'da Kontrolden Çıkan Minibüs İki Kişiye Çarptı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün 2 kişiye çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kemal D. idaresindeki 01 M 0756 plakalı şehir içi yolcu taşıyan minibüs, Sefa Özler Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Minibüs, kaldırımda yürüyen Ali Şükrü S'ye, bir işletme önünde oturan Ramazan Ö'ye ve park halindeki bir araç ile çerez kavurma makinesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.