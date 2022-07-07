Adana'da komşusunun evini kundaklayan kadını özel harekatçılar gözaltına aldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, içinde üç çocuk ve anneleri bulunan komşunun evini ateşe verip daha sonra kendi konutunun çatısına çıkarak polise direnen kadın, özel harekat ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Yenibey Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil bir evin zemin katının kundaklandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ateşe verilen evdeki yabancı uyruklu Emine Şahade 1, 3 ve 4 yaşındaki üç çocuğunu alarak dışarıya çıktı. Olaydan yara almadan kurtulan kadın ve çocukları yakınlarının evine sığındı.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri de ikametteki yangını söndürdü.

Evi kundakladığı belirlenen Emine Şahade'nin karşı komşusu Meryem B. (39) olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olmamak için üç katlı evinin çatısına çıkarak direndi.

Olay yerine yönlendirilen özel harekat ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli Meryem B. yakalandı.

Meryem B, Hürriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Emine Şahade'nin kayınbiraderi Suphi Şahade (21), gazetecilere, yaklaşık bir hafta önce evinde kiracı olarak oturduğu Meryem B'nin önce birinci katı, ardından da kendilerinin ikamet ettiği ikinci katı ateşe verdiğini ileri sürdü.

Annesi Rabia Muhammed'in içeride bulunduğu sırada evlerinin ateşe verildiğini anlatan Şahade, "Ortak kullandığımız elektriğin faturasının ödenmesi konusunda anlaşmazlık yaşadık. Sonrasında evimizi ateşe verdi. Bunun üzerine evimizi başka bir adrese taşıdık." ifadesini kullandı.