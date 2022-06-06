Adana'da komşusunu tencereyle yaraladığı öne sürülen kadına 3 ay 22 gün hapis - Haberler

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde tartıştığı komşusunu tencereyle yüzünden yaraladığı öne sürülen kadına "basit yaralama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesince, sanık ve müştekinin katılmadığı duruşmada dosya üzerinden inceleme yapıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaa tekrar edilerek, aralarında husumet bulunan müşteki Filiz B. ile Fatma S'nin sokakta karşılaştıkları ve tartışmaya başladıkları, Fatma S'nin elindeki sefer tası veya tencere benzeri eşya ile Filiz B'yi kafasına vurmak suretiyle yaraladığı bildirildi.

Filiz B'nin, adli rapora göre basit müdahale ile giderilebilir şekilde yaralandığı, şüpheliden şikayetçi olduğu ve olayda kullanılan eşyanın silahtan sayılması gerektiği aktarılan mütalaada, tutuksuz sanık Fatma S'nin "silahla basit kasten yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme, sanık Fatma S'yi "basit yaralama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.