Adana'da komşusunu tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde, kendisini darbettiği iddiasıyla komşusunu tabancayla yaralayan Ahmet Y. gözaltına alındı. Yaralanan Bülent H. hastaneye kaldırıldı.
Adana'da kendisini darbettiği iddiasıyla komşusunu tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Ahmet Y. (55) merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde karşılaştığı komşusu Bülent H'ye (53) tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Bülent H, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili Ahmet Y'yi gözaltına aldı.
Şüpheli Ahmet Y'nin ifadesinde, daha önce kendisini darbetmesi nedeniyle Bülent H'ye tabancayla ateş açtığını belirttiği iddia edildi.