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Adana'da Komşusunu Bıçakla Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı

Adana'da Komşusunu Bıçakla Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir tartışma sonucu komşusunu bıçakla yaralayan Fatih Y., hastaneye kaldırılan Orhan B.'nin yaşamını yitirmesinin ardından gözaltına alındı.

Adana'da tartıştığı komşusunu bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde Fatih Y. (40) ile karşı komşusu Orhan B. (37) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada Fatih Y, Orhan B'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı Fatih Y'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel

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