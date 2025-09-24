Haberler

Adana'da Komşular Arasında Kavga: 3 Yaralı, 7 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki komşu aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralanırken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Olay, mahalledeki gençler arasındaki tartışmayla başlamış ve kısa sürede büyümüştü.

1) ADANA'DA KOMŞULARIN KAVGASI: 3 YARALI, 7 GÖZALTI

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde iki komşu aile arasında çıkan silah, bıçak ve sopalı kavgada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu iki ailenin gençleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek tüfek, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, kavgada sopa ve bıçak darbeleriyle yaralanan 3 kişi Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına sert cisimle darbe alan Süleyman A., acil serviste yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı.

Öte yandan, tüfekle çevreye ateş açtığı belirlenen ve olaya karıştığı değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik! Durdurma kararını uygulamak için heyet gitti

Kriz büyüyor! İcra memurları CHP'nin kongre salonuna geldi
Gelinin mehir isteği sonrası damadın boynu büküldü

Gelinin mehir isteği sonrası damadın boynu büküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da yanına alan Trump, seçtiği tarafı masada gösterdi

Son bir ayda 2 farklı kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.