Komşular arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı - Haberler

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Komşular arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı

AA - Ömer Yıldız - Güncel
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Adana'da iki komşu arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da iki komşu arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde E.U, oğluna küfrettiğini ileri sürdüğü komşusu A.İ.S. ile tartıştı.

Bu sırada E.U, A.İ.S'yi bıçakla karnından yaraladı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler tarafından evinde gözaltına alınan şüpheli E.U, polis merkezine götürüldü.

Komşular arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı

Komşular arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı

Komşular arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı

Komşular arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı

AA / Ömer Yıldız - Güncel

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