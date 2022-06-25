Adana'da komşular arası çıkan kavgada 2 kardeş yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da komşular arası çıkan kavgada 2 kardeş yaralandı

AA - Bekir Ömer Fansa - Güncel
Adana'da komşular arası çıkan kavgada 2 kardeş yaralandı

Adana'da komşular arası çıkan silahlı kavgada, iki kardeşten biri silahla diğeri de darbedilerek yaralandı.

Adana'da komşular arası çıkan silahlı kavgada, iki kardeşten biri silahla diğeri de darbedilerek yaralandı.

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde, patates hasadı sonrası kalan ürünleri toplayan iki aile arasında fazla patates alma konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, Cemile Y. (19) kolundan saçmayla, kardeşi Emirhan Y. ise darbedilerek yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Kavgada ateş eden diğer aileye mensup iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title