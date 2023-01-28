Adana'da koluna yorgun mermi isabet eden genç yaralandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde, yürüdüğü sırada koluna yorgun mermi isabet eden genç yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, yürüdüğü sırada koluna yorgun mermi isabet eden genç yaralandı.
Turgutlu Mahallesi'nde yürüyen Ferhat D. (24) kolundan kan geldiğini fark edince yoldan geçen bir aracı durdurarak Kozan Devlet Hastanesine gitti.
Hastanede koluna mermi isabet ettiğini öğrenen genç, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Ferhat D'nin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Güncel