Adana'da kocasını öldürdüğü öne sürülen sanık yargılanıyor - Haberler

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kocasını bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen kadının müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.E, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, çiftin tartışmasının ardından çıkan kavgada İ.E'nin O.E. tarafından darbedildiğini ve eylemin adli tıp raporunun bulunduğunu belirtti.

Kadının, darp sonucu öfkelendiğini ve öldürme kastıyla mutfaktan aldığı ekmek bıçağını kocasının vücuduna sapladığını anlatan savcı, olayda O.E'nin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Savcı, O.E'nin fiilleri nedeniyle İ.E'nin suçu "haksız tahrik" altında işlediğini ifade ederek, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Maktul O.E'nin kardeşi A.E. ve babası F.E. müşteki sıfatıyla verdikleri ifadede, sanıktan şikayetçi olduklarını ve İ.E'nin cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Sanık İ.E. ise esas hakkındaki mütalaaya savunma hazırlamak üzere süre talep etti.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı savuma hazırlanması için süre verilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırıp duruşmayı erteledi.

Adana merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde 30 Haziran 2021'de İ.E, evlerinde tartıştığı kocası O.E'yi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmış, kadın hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.