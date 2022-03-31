Adana'da "KOBİ'ler için Yeşil Dönüşüm Projesi" tanıtıldı

ADANA (AA) - Adana'da, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üye federasyon ve derneklerine yönelik yürütülen "KOBİ'ler için Yeşil Dönüşüm Projesi" tanıtıldı.

TÜRKONFED ile Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) iş birliğinde Akbank'ın desteğiyle yürütülen projenin tanıtım toplantısı, Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVASİFED) ile Adana Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ADSİAD) ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirildi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkan Yardımcısı Onur Ünlü, toplantının açılışında, yeşil dönüşümün önemi ve kurumların nasıl hazırlanması gerektiğine yönelik kapsayıcı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Sayıları 3,4 milyona ulaşan KOBİ'lere bakıldığında yeşil dönüşüm alanında henüz arzu edilen seviyenin gerisinde olunduğunu ifade eden Ünlü, şöyle devam etti:

"Türk KOBİ'lerinin yüzde 40'ının kaynak verimliliğini artırma konusunda hiçbir yatırım yapmadığı gözlenirken, yüzde 29'u cirosunun yüzde 5'inden az bir kısmını kaynak verimliliğine ayırıyor. TÜRKONFED olarak, iklim değişikliğinin yarattığı sorunların, ülkemiz için esas beka meselesi olduğunu düşünüyoruz. Bu küresel risklere çağın gerektirdiği dönüşümden geçerek hazırlanmalı, kamu, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının da işin içinde olduğu, kapsayıcı ve katılımcı iş birliği süreçleriyle kriz senaryolarımızı oluşturmalıyız. Yeşil dönüşüme olan bağlılığımız, bir yandan riskleri bertaraf ederken, diğer yandan yeni fırsatları değerlendirmemizin dayanağını oluşturacaktır."

Akbank'ın yeşil dönüşüme finansman desteği

Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Bölüm Başkanı Melis Özdeğirmenci de bu yeşil mutabakatla başlayan süreçte sınırda karbon vergisi gibi konuların bankalar dahil olmak üzere herkesin en önemli gündemi olduğunu belirtti.

Bankaların bu konuda birçok ürünlerini sergilediğini ifade eden Özdeğirmenci, "Birçok bankada çevre dostu taşıt kredisi, çevre dostu ihracat paketleri gibi ürünler görüyorsunuz. Bunların yeterli olmadığının hepimiz farkındayız. Önümüzdeki süreçte finansmanla ilgili birçok bankanın kendine farklı farklı hedefler koyduğunu diyebiliriz. Akbank olarak biz 2030 yılına kadar 200 milyar lira gibi bir finansman desteği sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile KAS Türkiye Proje Yöneticisi Bekir Öncel'in de konuşmalarının ardından "Sürdürülebilir Tarım" başlıklı panel düzenlendi.

Toplantıya, ÇUKUROVASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış, ADSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gizer ile davetliler katıldı.