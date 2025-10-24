Adana'da Kızını Rahatsız Edeni Vuran Baba Davası Devam Ediyor

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kızını rahatsız ettiğini ileri sürdüğü kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet A. (55) ile tanık M.Ç. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada beyanı alınan tanık M.Ç, olay günü apartmanda birtakım bağrışma sesleri duyduğunu ve üst kat komşusu Mehmet A'yı küfrederek aşağı inerken gördüğünü belirtti.

Daha son mahalledeki kahvehaneye gittiğini anlatan M.Ç, bir süre sonra kendisini telefonla arayan eşinin apartmanda kavga çıktığını söylemesi üzerine evinin bulunduğu sokağa geldiğini belirtti.

Sokakta Arda Demirci'yi yerde yatar halde gördüğünü ifade eden M.Ç, "Demirci'yi hastaneye götürmek amacıyla aracıma koydum. Olay yerinde sanığı görmedim. Fakat sanığın eşinin bağırma sesleri geliyordu. Sanığın eşi Meryem A, 'Ben size sonucu kötü olur demedim mi' şeklinde sözler söyleyerek bağırıyordu. Hastaneye giderken Demirci, araç içinde hayatını kaybetti. Olaya ilişkin bütün bilgim bundan ibarettir." diye konuştu.

Savunması alınan sanık Mehmet A, aleyhe olan beyanları kabul etmediğini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimali nedeniyle tutuklu sanığın mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarının bilirkişiye gönderilerek taraflar arasında telefon görüşmesinin olup olmadığına dair rapor alınmasına karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde 8 Mayıs 2024'te, Mehmet A, kızı İ.A'yı (20) rahatsız ettiğini ileri sürdüğü Arda Demirci'yi (19) çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü. Su aleti av tüfeğiyle polise teslim olan zanlı, 9 Mayıs 2024'te sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.