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Adana'da Kış Lastiği Denetimi Yapıldı

Adana'da Kış Lastiği Denetimi Yapıldı
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Adana'da, ticari araçlar için zorunlu kış lastiği denetimi gerçekleştirildi. Ekipler, yolcu otobüslerindeki lastiklerin durumu ve diş derinliklerini kontrol etti, sürücülere bilgi verdi.

Adana'da, yurt genelinde ticari araçlar için uygulanan zorunlu kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla bugün itibarıyla Türkiye genelinde başlatılan uygulama kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çalışma yaptı.

Yolcu otobüslerinde kış lastiklerinin bulunup bulunmadığını denetleyen ekipler, takılı lastiklerin de diş derinliklerini kontrol etti.

Sürücüleri, araçlarına kış lastiği takmalarının önemi konusunda bilgilendiren ekipler ayrıca, otobüslerdeki yolculara seyir halindeyken emniyet kemerlerini kullanmaları uyarısında bulundu.

Araçlarında kış lastiği bulunmayan sürücüler, ekiplerce en yakın lastik değişim merkezine yönlendirildi.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik uygulama 1 Nisan 2025'e kadar sürecek.

Otobüs şoförü Ömer Faruk Mirzalıoğlu, gazetecilere, denetimlerin olası kazaların önüne geçtiğini belirterek sezon öncesi aracın lastiklerini yenilediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
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