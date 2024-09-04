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Adana'da Kırtasiye Malzemeleri Bulunan Depoda Yangın Çıktı

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan bir kırtasiye malzemeleri deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Olay yerine TOMA da sevk edildi.

Adana'da, kırtasiye malzemeleri bulunan bir depoda çıkan yangını söndürme çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Mehmet Yeşil Karşıyaka Sanayi Sitesi'ndeki kırtasiye malzemeleri bulunan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Çevik kuvvet polislerince çevrede güvenlik önlemi alınırken takviye olarak yangın yerine TOMA sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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