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Adana'da kırtasiye malzemeleri bulunan depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Adana'da, merkez Yüreğir ilçesinde bulunan kırtasiye malzemeleri deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda 3 iş yerinde hasar meydana geldi.

Adana'da, kırtasiye malzemeleri bulunan depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Mehmet Yeşil Yüreğir Karşıyaka Sanayi Sitesi'ndeki kırtasiye malzemeleri bulunan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerine destek amacıyla bölgeye İl Emniyet Müdürlüğüne ait 3 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da sevk edildi.

Çevik kuvvet polislerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

Ekiplerce kontrol altına alınan yangın sonucu ilk belirlemelere göre 3 iş yerinde hasar oluştu.

Yangın nedeniyle oluşan enkazı kaldırmak için söz konusu yere Adana Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri getirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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