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Adana'da kıraathane işletmecisinin öldürülmesiyle ilgili dava açıldı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kıraathane işletmecisinin iş yerinde silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 7 sanık hakkında dava açıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kıraathane işletmecisinin iş yerinde silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 7 sanık hakkında dava açıldı.

Kayalıbağ Mahallesi'nde 2 Ağustos 2022'de, Ergin Opcin'in işlettiği kıraathanede silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili tutuklanan M.C.P, Ö.B. ve TT. ile haklarında adli kontrol tedbiri bulunan tutuksuz F.Ç, İ.B, M.D. ve R.B. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Ergin Opcin'in sanıkların husumetli olduğu kişilerle hareket ettiği, sosyal medya hesabından bu kişilerle çekildiği fotoğrafları paylaştığına işaret edildi.

İddianamede, bu paylaşımlar nedeniyle Ergin Opcin'in, R.B. ve F.Ç. ile tartışma yaşadığı anlatıldı.

R.B. ve F.Ç'nin, tartışma sonrası Ergin Opçin'i öldürmesi için T.T. Ö.B. ve M.C.P'yi azmettirdiği öne sürülen iddianamede, T.T. Ö.B. ve M.C.P'nin fikir ve eylem birliği içinde Ergin Opcin'i işlettiği kıraathanede öldürdüğü belirtildi.

İddianamede, olay sonrası sanık İ.B'nin, T.T. Ö.B. ve M.C.P'yi otomobil ile sanık M.D'ye ait eve getirdiği, M.D'nin sanıkları ve olayda kullanılan tabancaları bu evde sakladığı anlatıldı.

Sanıklar T.T. Ö.B. ve M.C.P'nin "tasarlayarak öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan 8'er yıla kadar, sanıklar F.Ç. ve R.B'nin "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık İ.B'nin "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 20 yıla kadar, sanık M.D'nin ise "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından toplamda 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 3'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Güncel

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