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Adana'da Kimliği Belirsiz Kişi Demiryoluna Çıkarak Yük Treninin Önünü Kesti

Adana'da Kimliği Belirsiz Kişi Demiryoluna Çıkarak Yük Treninin Önünü Kesti

Güncel Haberler

Adana'da kimliği belirlenemeyen bir kişi, demiryoluna çıkarak yük treninin önünü kesti. Tren son anda dururken, şahıs yürüyerek bölgeden ayrıldı.

Adana'da kimliği belirlenemeyen bir kişi, demiryoluna çıkarak yük treninin önünü kesti. Tren son anda dururken, şahıs yürüyerek bölgeden ayrıldı.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Dadaoğlu Mahallesi'nde demiryolunda meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi rayların üzerine çıkarak eliyle "dur" işaretinde bulunarak yük treninin önünü kesti. Yük trenini kullanan makinist treni güçlükle durdurdu. Kimliği belirlenemeyen kişi tren durduktan sonra bölgeden yürüyerek uzaklaştı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Adana Güncel Haberler

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