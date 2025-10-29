Adana'da Kereste Dükkanında Yangın Çıktı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kereste dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda iş yerinde hasar meydana geldi.
Merkez Yüreğir ilçesi Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel