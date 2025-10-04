Adana'da Kenevir Yetiştiren Zanlı Tutuklandı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde iklimlendirme sistemi ile kenevir yetiştiren 34 yaşındaki Y.D., evinde yapılan operasyonda yakalandı. Evde toplam 123,42 gram esrar ve birçok kenevir yetiştirme malzemesi ele geçirildi.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde evinde kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gültepe Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 123,42 gram esrar, 6 kök Hint keneviri, aydınlatma sistemi, termometre, ısı yalıtımlı çadır, gübre, saksı ve 2 makas ele geçirildi.
Evinde kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren Y.D. (34) gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
