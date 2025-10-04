Haberler

Adana'da Kenevir Yetiştiren Zanlı Tutuklandı

Adana'da Kenevir Yetiştiren Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde iklimlendirme sistemi ile kenevir yetiştiren 34 yaşındaki Y.D., evinde yapılan operasyonda yakalandı. Evde toplam 123,42 gram esrar ve birçok kenevir yetiştirme malzemesi ele geçirildi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde evinde kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gültepe Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 123,42 gram esrar, 6 kök Hint keneviri, aydınlatma sistemi, termometre, ısı yalıtımlı çadır, gübre, saksı ve 2 makas ele geçirildi.

Evinde kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren Y.D. (34) gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı

İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş'ın avukatları tahliye için istinafa başvurdu

8 Ekim'e günler kala Demirtaş cephesinde kritik hamle
Ihlamurun fiyatı altınla yarışıyor

Kış aylarının vazgeçilmezi! Fiyatı altınla yarışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.