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Adana'da Kenevir Yetiştiren 4 Zanlı Gözaltına Alındı

Adana'da Kenevir Yetiştiren 4 Zanlı Gözaltına Alındı
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Adana'da yapılan operasyonla, evlerinde iklimlendirme sistemi kullanarak kenevir yetiştiren 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 50 kök skunk bitkisi ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Adana'da evlerine kurdukları iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdikleri belirlenen 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyhan ve Yumurtalık ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

İkametlerde iklimlendirme sistemiyle yetiştirilen 50 kök skunk bitkisi ile ruhsatsız iki tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
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