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Adana'da Kendisini Komiser Olarak Tanıtan Dolandırıcıya Hapis ve Para Cezası

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Adana'da bir kişinin 163 bin 500 lirası ve 200 gram altınını dolandıran sanığa 6 yıl hapis ve 400 bin lira adli para cezası verildi. Sanık, kendisini komiser olarak tanıtarak müştekiyi dolandırdığı iddialarını reddetti.

Adana'da kendisini komiser olarak tanıtıp bir kişinin 163 bin 500 lirası ve 200 gram altınını dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 6 yıl hapis ile 400 bin lira adli para cezası verildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan tutuksuz sanık İ.M.İ. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanık İ.M.İ'nin müşteki H.D'yi komiser sıfatıyla arayıp bankada sahte para ile işlem yaptığı ve yaşadığı mahallenin güvenlik güçlerince abluka altına alınacağı bilgisini vererek H.D'den ikametinde ne kadar para ve altın varsa hazırlayıp kendisine teslim etmesi gerektiğini söylediğini belirtti.

Sanığın, müşteki H.D. ile telefon görüşmesini yaklaşık 1 saat aralıksız sürdürdüğü, traktörü ile merkez Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi'nden kent istikametine gelen müştekiyi yolda durdurup poşette bulunan 163 bin 500 lira ile 200 gram altını alarak olay yerinden uzaklaştığını ifade eden savcı, sanığın "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık İ.M.İ. savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Müşteki H.D'yi tanımıyorum. İddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kimseden para almadım. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6 yıl hapis ve 400 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Adana Dolandırıcılık Suç Güncel Haberler

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