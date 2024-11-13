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Adana'da Kaza Sonrası Eşya Hırsızlığı

Adana'da Kaza Sonrası Eşya Hırsızlığı
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Adana'da meydana gelen kaza sonrası yaralıların eşyaları hırsızlık nedeniyle çalındı. Hastaneye kaldırılan yaralılar, kaza sırasında araçtan çıkarıldıkları esnada bazı kişiler tarafından eşyalarının alındığını bildirdi.

ADANA'da refüjdeki ağaçlara çarpıp, takla attıktan sonra karşı şeride geçen otomobilde yaralanan Vahap T. ile yanındaki kişi, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların araçtan çıkarıldığı sırada bazı kişilerin torpido ve bagajdaki eşyaları çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 11 Kasım'da saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Vahap T.'nin kontrolünü yitirdiği 01 SD 123 plakalı otomobil, refüjdeki ağaçlara çarpıp, takla atarak karşı şeride geçti. Çevredekiler, yaralanan sürücü Vahap T. ile yanındaki kişiyi çıkarıp, kaldırıma taşıdı. Bu sırada kimliği belirlenemeyen kişiler, kaza yapan aracın torpido ve bagajındaki eşyaları çalıp, kaza yerinden ayrıldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Vahap T., kol saati, altın bilekliği ve bazı kişisel eşyalarının çalındığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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