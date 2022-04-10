Trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

AA - Eren Bozkurt - Güncel
 - Güncelleme:

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille askeri aracın çarpışması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın için tören düzenlendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille askeri aracın çarpışması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın için tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin (27) ve Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın (28) öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından dua edilmesinin ardından şehit Şahin'in cenazesi İstanbul'a, şehit Avan'ın cenazesi ise Osmaniye'ye uğurlandı.

Şehit yakınları törende gözyaşı döktü.

Törene, şehidin yakınları, Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru ve Tamer Dağlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer ve diğer ilgililer katıldı.

Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında dün otomobille askeri araç çarpışmış, kazada 2 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.

Trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

Trafik kazasında şehit olan 2 asker için tören düzenlendi

AA / Eren Bozkurt - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title