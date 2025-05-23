Adana'da Kaza: Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Sakat Kaldı

Adana'da Kaza: Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Sakat Kaldı
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Adana'da çocuklarına yemek almak için evden çıkan Samet Canlı, ters yönden gelen bir otomobilin çarpması sonucu sakat kaldı. Kaçan sürücü henüz bulunamadı ve Canlı'nın tedavisi devam ediyor.

ADANA'da çocuklarına yemek almak için evden çıkan Samet Canlı (25), ters yönden gelen otomobilin çarpması sonucu sakat kaldı. Sol bacağına pilatin ve vida takılan Canlı'nın tedavisi sürerken, kaçan sürücü bulunamadı.

Kaza, 11 Mayıs'ta saat 01.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. Çocuklarına yemek almak için evden çıkan 2 çocuk babası Samet Canlı, caddede motosikletiyle ilerlediği sırada ters yönden gelen bir otomobilin çarpması sonucu savrularak düştü. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü Canlı yaralanırken, plakası tespit edilemeyen otomobilin sürücüsü kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Samet Canlı, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 gün süren tedavisinin ardından Canlı'nın sol bacağına platin takıldı ve 4 vida ile sabitlendi. Yürüyemez hale gelen Canlı, polise şikayette bulundu ancak şüpheli bulunamadı. Tedavisi evde devam eden Canlı'ya, eşi Elif İdil Canlı bakmaya başladı.

'YAKALANIP, ADALET ÖNÜNDE HESAP VERMELİ'

Kazanın hayatını altüst ettiğini söyleyen Samet Canlı, "Tedavi sürecim devam ediyor; dikişlerimin alınmasına bir ay var. Dikişler alındıktan sonra egzersiz programıyla tedavi sürecim devam edecek. İyileşme sürecim 1-1,5 seneyi bulacak. Sağlığıma kavuştuğumda eskisi gibi motosiklet ve otomobil kullanamayacağım ve ağır işlerde çalışamayacağım söylendi. Kazadan önce çeşitli firmalara kuryelik yapıyordum. Evim kira, 2 kız çocuğum var. Bana çarpan şahıs beni böylece bırakıp kaçtı. Yetkililerden bu olayın bir an önce çözülmesini ve gereken ilgiyi bana göstermelerini istiyorum. Şahsın bir an önce yakalanıp, adalet önünde hesap vermesini istiyorum" dedi.

Haber: Yusuf YILDIZ - Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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