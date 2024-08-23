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Adana'da kaza: Kamyonet ve minibüs sulama kanalına düştü

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Adana'da meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet ve minibüs sulama kanalına düştü. Kazada yaralananlar polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

ADANA'da bir araçla çarpışıp savrulan Fatih Başaran'ın (57) kamyoneti yol kenarında tatlı yapan Mustafa Özden'in (41) minibüsüne çarptı. Her iki araç sulama kanalına düşerken Başaran ile Özden'i, devriye görevindeki polis ekibi kıyıya çıkardı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Başaran'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana geldi. Nakliyeci Fatih Başaran'ın kullandığı 80 FZ 019 kamyonet, sulama kanalının üzerindeki köprüden döndüğü sırada karşı yönden gelen başka bir kamyonetle çarpıştı. Savrulan kamyonet, kanalın kenarındaki Mustafa Özden'in içinde tatlı yaptığı 01 COP 50 plakalı minibüsüne çarptı. Başaran'ın kamyoneti ile Özden'in minibüsü sulama kanalına düştü. Bu sırada devriye gezerken kazayı gören polis ekibi, suya atlayarak yaralıların yardımına koştu. Ekipler, Başaran ile Özden'i kurtarıp, kıyıya çıkardı.

DALGIÇ POLİS ARAÇLARI ARADI

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi ilk müdahalesini yaptığı Başaran ile Özden'i ambulansla hastaneye götürdü. Fatih Başaran'ın kamyonetinde bir kişinin daha olduğu iddiası üzerine kaza yerine Su Altı Grup Amirliği ekipleri de gitti. Dalgıç polis sulama kanalına girip, kamyonet ve minibüsün içinde birinin olup, olmadığını kontrol etti. Çalışma sonucunda araçlarda kimsenin olmadığı belirlendi.

Mustafa Özden'in hafif yaralandığı olayda tedaviye alınan Başaran'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Haber-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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