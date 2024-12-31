Adana'da Kaza: 4 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mehmet Can Karaoğlan yönetimindeki 79 ED 515 plakalı otomobil, Kadirli Caddesi'nde karşı yönden gelen Halil Çetin'in kullandığı 01 RU 333 plakalı cip ile çarpıştı.

Kazada sürücüler Karaoğlan ve Çetin ile cipte bulunan Mahmut ve Mustafa Çetin yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.