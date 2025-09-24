Haberler

Adana'da Kaza: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Adana'da taziye ziyareti için gelen bir ailenin 2 yaşındaki çocuğu, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından sürücü gözaltına alındı.

ADANA'da ara sokakta otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Cumali Çağlar'ın (2), taziye ziyareti için ailesiyle birlikte Şanlıurfa'dan geldiği belirtildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Salih Kahraman çocuğu görmediğini belirterek, çok üzgün olduğunu söyledi.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Kahraman yönetimindeki 01 ADF 535 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkarken Cumali Çağlar'a çarptı. Kazayı duyan çocuğun annesi ve yakınları, aracın yanına gelerek sürücüye tepki gösterdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından aracın altından çıkarılan Çağlar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumali Çağlar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından sürücü Salih Kahraman gözaltına alındı. Cumali Çağlar'ın cenazesi otopsinin ardından götürüldüğü Şanlıurfa'da toprağa verildi.

'TAZİYE İÇİN ADANA'YA GELMİŞLER'

Cumali Çağlar'ın annesinin, dayısı Ali Çiftçi'nin vefatı nedeniyle taziye için Şanlıurfa'dan Adana'ya geldiği bildirildi. Taziyenin son günü, Şanlıurfa'ya dönmeye hazırlanan baba Mehmet Çağlar (27) ve anne Emine Çağlar (25), çocuklarına duş aldırdıktan sonra dondurma verip sokakta beklemesini istediği belirtildi.

SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sürücü Salih Kahraman, verdiği ifadesinde, dönüş yaparken çocuğu görmediğini ve böyle bir kazanın yaşanmasından dolayı çok üzgün olduğunu söyledi. Kahraman, ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
