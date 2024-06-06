Adana'da kaza: 1 ölü, 8 yaralı
Adana'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araçtan kopan bagaj kapağı, bir tankere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.
Adana'da kaza yapan hafif ticari araçtan kopan bagaj kapağının tankere çarpması sonucu 1 kişi öldü, iki araçtaki 8 kişi yaralandı.
Bahri V. yönetimindeki 06 AF 7047 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Yüreğir ilçesi yakınında yol onarım çalışması için daraltılan bölümdeki dubalara ve bariyere çarptı.
Kazanın etkisiyle araçtan kopan bagaj kapağı, karşı yönden gelen Fatih O. idaresindeki 50 AEH 676 plakalı boş yakıt tankerinin ön camına isabet etti.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan tanker, bariyere çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tankerde yolcu olarak bulunan Y.O'nun yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, iki araçta yaralanan 8 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.