Adana'da kayıp şahıs ormanlık alanda ölü bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde kayıp olarak aranan şahıs, ormanlık alanda ölü bulundu.

İddialara göre, Kapıkaya Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde evinden ayrılan 57 yaşındaki Efe Ulaş'tan bir daha haber alınamadı. Yakınları jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri ile birlikte AFAD ve Kozan Belediyesi AKOM ekipleri Kapıkaya Mahallesi civarında bulunan ormanlık alanda arama kurtarma çalışmalarına başladı. Yapılan aramalar sonucunda Ulaş'ın ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Efe Ulaş'ın cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarmanın olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor. - ADANA