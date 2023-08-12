Adana'da Kayıp Kadının Cesedine Ulaşıldı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde kayıp başvurusunda bulunulan kadının cesedi sulama kanalında bulundu. Cesedin, kayıp olan Rahşan Dursun'a ait olduğu tespit edildi.
Adana'da yakınlarının 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu kadının, sulama kanalında cesedine ulaşıldı.
Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde yürüyen vatandaşlar, sulama kanalında ceset olduğunu gördü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla takıldığı köprü iskelesinden çıkarılan cesedin, yakınlarının 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Rahşan Dursun'a (46) ait olduğu belirlendi.
Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel