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Adana'da kayıp genç kızın cesedinin bulunmasıyla tutuklanan şüpheli sayısı 4'e yükseldi

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Adana'da kaybolan genç kızın cesedinin bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 4'e yükseldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, genç kızın öldürülmesine ilişkin soruşturmayı genişletti ve 4 kişi tutuklandı.

Adana'da kayıp genç kızın cesedinin toprağa gömülü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 4'e yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, İzmir'de 11 Şubat'ta kaybolduktan 4 gün sonra Adana'da Yaşar B'nin (20) itirafı üzerine Yumurtalık ilçesinde cesedi toprağa gömülü bulunan 18 yaşındaki İpek Akgül'ün öldürülmesine ilişkin soruşturmayı genişletti.

Kurulan özel ekip, tutuklanan katil zanlısı Yaşar B'nin olay günü kullandığı kiralık aracın geçiş yaptığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak Mehmet G. (26) ve Ahmet A'nın (27) da yanında bulunduğunu belirledi.

Zanlılardan Mehmet G, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde saklandığı ikamette operasyonla yakalandı, Ahmet A. ise emniyete teslim oldu.

Öte yandan, katil zanlısının ağabeyi Aziz B. (23) de bu kişilere yardım ettiği iddiasıyla merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

Kiralık katille 10 bin liraya anlaştıkları iddiası

Mehmet G. ve Ahmet A'nın husumetli oldukları iddia edilen Eren A'yı (22) öldürmesi için İzmir'de yaşayan İpek Akgül'ü azmettirdikleri, genç kızın da sosyal medya aracılığıyla irtibata geçip tanıştığı Eren A'nın Adana'daki evine gittiği ve bu kişiyi tabancayla yaralayıp kaçtığı öne sürüldü.

Bunun üzerine Mehmet G. ve Ahmet A'nın İpek Akgül'ü polise yakalanması durumunda aleyhlerinde ifade vermesini önlemek için öldürülmesi karşılığında Yaşar B. ile 10 bin liraya anlaştığı iddia edildi.

Cinayet zanlısı Yaşar B'nin ilk ifadesinde, İpek Akgül'ün sevgilisi olduğunu ve kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne sürdüğü ancak daha sonra ifadesini değiştirerek, "Mehmet G. ve Ahmet A. beni azmettirdi. Ben vurduğum kişiyi tanımıyorum. Onlar bana 'Kızı vur, biz sana bakarız' dediler. Ben de kızı vurdum." şeklinde beyan verdiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet G, Ahmet A. ve Aziz B, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi ise serbest bırakıldı, tutuklananların sayısı da 4'e yükseldi.

Olay

Adana'da 14 Şubat'ta polisi arayan Yaşar B, bir genç kızı tabancayla vurarak öldürdüğünü itiraf edip cesedi Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'nde bir portakal bahçesinin yakınına gömdüğünü belirtmişti.

Tutuklanan şüphelinin tarif ettiği bölgede arama yapan polis, cesede ulaşmış ve öldürülen kişinin 11 Şubat'ta ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu İpek Akgül olduğu tespit edilmişti.

Anne Sihan Akgül, teşhis için gittiği Adana Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşı dökerek gazetecilere, son olarak telefonda görüştüğü kızının kendisinden evdeki oyuncak ayısını istediğini, bu konuşmadan sonra 4 gün boyunca çocuğundan haber alamadığını söylemişti.

Kaynak: AA / Güncel

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