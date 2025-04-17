Adana'da Kayıp Cumali Timi'nin Cansız Bedeni Bulundu
Adana'nın Karataş ilçesinde 6 gündür kayıp olan Cumali Timi'nin cesedi sulama kanalında bulundu. Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi yakınları tarafından alındı ve Osmaniye'ye götürüldü. Timi'nin yarın toprağa verileceği bildirildi.
Adana'nın Karataş ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranırken sulama kanalında cansız bedeni bulunan Cumali Timi'nin otopsi işlemi tamamlandı. Timi'nin cenazesi yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Osmaniye'nin Düziçi ilçesine götürüldü. Timi'nin, yarın Çamiçi Mezarlığı'ndaki törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.
Haber – Kamera: Yusuf YILDIZ/ Adana,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel