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Adana'da kayıp çiftçinin cesedine ulaşıldı, gözaltına alınan akrabası tutuklandı

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Adana'da kayıp olarak aranan çiftçinin, Konya'daki çiftliğinde toprağa gömülü cesedine ulaşıldı. Gözaltına alınan çiftçinin akrabası tutuklandı.

Adana'da kayıp olarak aranan çiftçinin, Konya'daki çiftliğinde toprağa gömülü cesedine ulaşıldı, gözaltına alınan akrabası tutuklandı.

Adana'da ikamet eden Murat Aşkan (61), 20 Mart'ta Konya'nın Ereğli ilçesindeki çiftliğine gitti.

Murat Aşkan'ın ablası Rahime Acar'ın damadı olan ve çiftlikte çalışan Fahri D. (51), 23 Mart'ta Adana'ya gelerek kayınvalidesine Murat Aşkan'ın hacca gittiğini söyledi.

Aradan yaklaşık üç ay geçmesine rağmen Murat Aşkan'ın evine dönmemesi üzerine Rahime Acar, durumdan şüphelenip 28 Haziran'da polise kayıp başvurusunda bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık iki yıl önce böbrek nakli olan ve hiçbir eczaneden kullanması gereken ilaçları almadığını belirlediği Aşkan'ın öldürülmüş olabileceğini değerlendirerek, Cinayet Büro Amirliği ile ortak araştırma başlattı.

Ekiplerin bilgisine başvurduğu Fahri D, Aşkan'ı 20 Mart'ta kendi aracıyla Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki evine bıraktığını ve bu kişinin kendisine hacca gideceğini söylediğini öne sürdü.

Kayıp kişinin bulunması için özel ekip oluşturuldu

Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip, Fahri D'nin belirtilen tarihte aracıyla geçiş yaptığı Konya-Adana arasındaki yollarda bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceledi.

Ekipler, kayıtlardan yola çıkarak Fahri D'nin araçta yalnız olduğunu belirledi. Ayrıca Fahri D'nin aynı gün kendisine ait cep telefonunu da Konya'da bıraktığı tespit edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen bulgular üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Şüpheli sıfatıyla sorgulanan Fahri D'nin ifadesinde, Murat Aşkan'ın 20 Mart'ta Konya'daki çiftliğe geldiğini, buğday ekili tarlanın ve büyükbaş hayvanların bulunduğu alanın yeterli bakımını yapmadığını gerekçe göstererek kendisine kızıp, eşine ve çocuklarına küfrettiğini iddia etti.

Fahri D, bunun üzerine tepki gösterdiği Aşkan'ın kendisine tokat atıp ardından belinden tabanca çıkardığını, aralarında yaşanan arbede sırasında silahı eline geçirip Aşkan'a ateş ettiğini öne sürdü.

Aşkan'ın olay yerinde hayatını kaybetmesi üzerine cesedin yanında oturup uzun süre ağladığını iddia eden Fahri D, daha sonra poşete sardığı cesedi buradaki iş makinesiyle çiftlikte açtığı çukura gömdüğünü, tabancayı da parçalara ayırıp sulama kanalına attığını belirtti.

Daha sonra kendi aracıyla Adana'ya gelip Aşkan'ın evine döndüğü izlenimini oluşturmak için bu kişinin evinin çevresinde tur attığını anlatan Fahri D, Murat Aşkan'a ait cep telefonunu da sulama kanalına attığını söyledi.

Pişman olduğunu belirten Fahri D, aradan geçen sürede intihar etmeyi düşündüğünü ancak yapamadığını ifade etti.

Ceset, çiftlikte toprağa gömülü bulundu

Konya'daki çiftliğe götürülen Fahri D'nin gösterdiği toprak alanı kazan ekipler, yaklaşık 3 metre derinlikte Aşkan'ın cesedine ulaştı.

Aşkan'ın cenazesi, işlemlerin ardından Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan zanlı Fahri D, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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