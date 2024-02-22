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Adana'da kayıp başvurusunda bulunan kişi 7 aydır aranıyor

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Adana'nın Seyhan ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Muhammet Akan, 7 aydır bulunamıyor. Ailesi, haber bekliyor ve vatandaşlardan yardım istiyor.

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi 7 aydır aranıyor.

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde 3 Temmuz 2023'te evine gelmemesi üzerine ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Muhammet Akan'ı (25) arama çalışmaları sürüyor.

Akan'dan 7 aydır haber alamayan ailesi, ekiplerden gelecek haberi bekliyor.

Sosyal medyada Akan'ın fotoğraflarını paylaşan aile, genci gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesini istedi.

Kaynak: AA / Güncel

Seyhan Adana 3.Sayfa Güncel Haberler

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