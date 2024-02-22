Adana'da kayıp başvurusunda bulunan kişi 7 aydır aranıyor
Adana'nın Seyhan ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Muhammet Akan, 7 aydır bulunamıyor. Ailesi, haber bekliyor ve vatandaşlardan yardım istiyor.
Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi 7 aydır aranıyor.
Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde 3 Temmuz 2023'te evine gelmemesi üzerine ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Muhammet Akan'ı (25) arama çalışmaları sürüyor.
Akan'dan 7 aydır haber alamayan ailesi, ekiplerden gelecek haberi bekliyor.
Sosyal medyada Akan'ın fotoğraflarını paylaşan aile, genci gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesini istedi.