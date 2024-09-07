Üye Girişi
Haberler

Adana'da Kayınpederine Silahlı Saldırıda Bulunan Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde kayınpederinin evine silahlı saldırıda bulunduğu öne sürülen ve 14 suç kaydı olan Rahmi S., gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.

ADANA'nın Seyhan ilçesindeki operasyonda, kayınpederinin evine silahlı saldırıda bulunduğu da öne sürülen ve 14 suç kaydı olan Rahmi S., gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin operasyon düzenlediği evde 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 8 mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında, ikametinde olan Rahmi S.'nin, hırsızlık da dahil 14 sabıka kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. İncelemelerde, Rahmi S.'nin, 'Mala zarar verme' suçundan firari olduğu tespit edildi. Evde ele geçirilen malzemeler, gerekli işlemlerin yapılması için Gülbahçesi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Rahmi S.'nin, geçen günlerde, kayınpederi Mehmet T.'nin evine silahlı saldırı düzenlediği de öğrenildi. Olay sırasında evde 4'ü çocuk 8 kişinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik 3-sayfa Güncel Suç

İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç

İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç

 Fitch'in Türkiye kararına Bakan Şimşek'ten ilk yorum: 2024'te bunu yapan tek ülkeyiz

Fıtch'in Türkiye kararına Bakan Şimşek'ten ilk yorum

 Anket sonuçlarını paylaşan Özel, erken seçim çağrısını yineledi: Dört yıl daha devam etme gücü kalmamıştır

Anket sonuçlarını paylaşan Özel, erken seçim çağrısını yineledi
Sezgin Baran Korkmaz'dan çok konuşulacak Soylu iddiası: Milyonlarca dolarlık alacağımı sildirtti

Sezgin Baran Korkmaz'dan çok konuşulacak Soylu iddiası
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (7 Eylül) Dolar ne kadar oldu? İnan Kıraç kimdir? İnan Kıraç kaç yaşında ve nereli? İş insanı İnan Kıraç'ın hayatı… EXXEN Spor üyeliği nasıl yapılır, ne kadar ve maçlar nasıl izlenir? EXXEN üyelik ücreti kaç TL? Dilan ve Engin Polat tahliye mi oldu? Dilan ve Engin Polat çifti nasıl hapisten çıktı, davası ne oldu?
title