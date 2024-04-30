Adana'da Kayınbirader Tarafından Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün Yunusoğlu Mahallesi'nde Samet Gençdal (23) ile boşanma aşamasında olduğu eşinin kardeşi arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, ismi öğrenilemeyen kayınbirader Gençdal'a tabancayla ateş açtı.

Yaralanan Gençdal, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Gençdal, müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.