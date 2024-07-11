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Adana'da kayınbirader tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde boşanma aşamasındaki bir kişi, kayınbiraderi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kayınbiraderi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, boşanma aşamasındaki eşi ile adliyeden çıkan Nurullah T. evine gitmek üzere aracıyla yola çıktı.

Nurullah T'ye evine yaklaştığı sırada, motosikletiyle takip eden ve henüz ismi öğrenilemeyen kayınbiraderi ateş açtı.

Motosikletini olay yerinde bırakan şüpheli, yanına gelen arkadaşının motosikletine binerek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Nurullah T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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