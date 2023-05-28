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Adana'da Kayınbaba ve Kayınbirader Damada Kurşun Yağdırdılar

Adana'da Kayınbaba ve Kayınbirader Damada Kurşun Yağdırdılar

Güncel Haberler

Adana'nın Seyhan ilçesinde kayınbaba ve kayınbiraderin kaldırımda oturan damada eşiyle tartıştığı için kurşun yağdırması anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı damat hastaneye kaldırılırken, polis zanlıları arıyor.

Adana'da kayınbaba ve kayınbiraderin kaldırımda oturan damada eşiyle tartıştığı için kurşun yağdırması anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Doğan eşiyle tartıştı. Bir süre sonra tartışmaya Doğan'ın kayınbabası Ayın K. ve kayınbiraderi Mehmet K. da katıldı. Tarafların tartışması kavgaya dönüşmeden komşuları araya girdi. Taraflar olay yerinden ayrıldı. Damat İbrahim Doğan daha sonra evden çıkıp kaldırımda oturmaya başladı. Bu sırada kayınbaba ve kayınbirader damadın yanına gelerek ikisi birden tabancayla ateş açmaya başladı. Aksiyon filmlerini aratmayacak görüntüler ise anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Baba ve oğlu damadı vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Oturduğu yerden yere düşen yaralı damak ise çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis zanlı baba ve oğlu bulmak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İbrahim Doğan Seyhan Adana Güncel Haberler

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