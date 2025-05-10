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Adana'da 'Kayhanlar' Çetesine Operasyon: 87 Gözaltı, 55 Tutuklama

Adana'da 'Kayhanlar' Çetesine Operasyon: 87 Gözaltı, 55 Tutuklama
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Adana'da hayali ürün satışı ve yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 'Kayhanlar' çetesine yönelik operasyonda 87 kişi gözaltına alındı, 55'i tutuklandı. Çete üyelerinin mal varlığına el konuldu.

ADANA'da ağlarına düşürdüğü 96 kişiyi 'hayali ürün satışı', 'yüksek kazanç vaadiyle yatırım' ve 'sazan sarmalı' yöntemleriyle 16 milyon lira dolandırdığı belirlenen 'Kayhanlar' çetesine yönelik operasyonda 87 şüpheli gözaltına alındı, 55'i tutuklandı. Adreslerinde 250 bin lira ile 1 kilo 100 gram altın bulunan çete üyelerinin, yaklaşık 600 milyon lira değerindeki mal varlığına da el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ağlarına düşürdüğü 96 kişiyi 'hayali ürün satışı', 'yüksek kazanç vaadiyle yatırım' ve 'sazan sarmalı' yöntemleriyle 16 milyon lira dolandırdığı belirlenen çeteyi, teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Elebaşı H.K.'nin (34), kardeşleri B.K. (31) ve Y.K. (28) ile birlikte yönettiği, kendilerini 'Kayhanlar' olarak adlandıran çete üyesi 87 kişinin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Polis ekipleri, 6 Mayıs'ta Adana merkezli 20 ilde düzenlediği operasyonda şüphelilerin tamamını gözaltına aldı.

'DOLANDIRICILIKLA İŞİM OLMAZ'

Şüphelilerin adreslerindeyapılan aramalarda 250 bin lira ile 1 kilo 100 gram altın ele geçirdi. Ayrıca suç gelirinden edinildiği değerlendirilen yaklaşık 600 milyon lira değerindeki 18 araç, 16 arsa, 5 ev, 1 iş yeri, 11 bahçe ve 11 tarlaya el konuldu. Emniyete götürülen şüphelilerden elebaşı H.K., sorgusunda, "Benim dolandırıcılıkla bir işim olmaz. Çok fazla hasmım var, onların kurduğu bir komplo bu. Adımı kullanarak dolandırıcılık yapıp, beni sıkıntıya düşürmek istiyorlar" dedi.

55 TUTUKLAMA

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K., B.K. ve Y.K.'nin de aralarında bulunduğu 55'i tutuklandı, 32 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber : Anıl ATAR - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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