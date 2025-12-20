Haberler

Kayıp olarak aranan engellinin 15'inci günde dere kenarında cesedi bulundu

Adana'da 6 Aralık'ta kaybolan 72 yaşındaki zihinsel engelli Vahit Şentuna'nın cesedi, evine 3 kilometre uzaklıktaki bir dere kenarında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'da 6 Aralık'ta kaybolan zihinsel engelli Vahit Şentuna'nın (72) dere kenarında cesedi bulundu.

İmamoğlu ilçesi Saygeçit Mahallesi'nde 6 Aralık'ta evinden ayrılarak çay ocağına giden 1 çocuk babası zihinsel engelli Vahit Şentuna'dan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. Şentuna'nın bulunabilmesi için jandarma, polis ve AFAD ekipleri, havadan ve karadan arama çalışması başlattı. Vahit Şentuna'ya ait bir iz bulunamazken, camideki anları güvenlik kamerasına yansıdı. 50 kilometrelik alan adım adım tarandı ancak izine rastlanmadı. Arama çalışmaları sürerken, bugün öğle saatlerinde Şentuna'nın evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki tarlasına çalışmaya giden bir çiftçi, dere kenarında ceset görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ölen kişinin kayıp olarak aranan Vahit Şentuna olduğunu belirledi. Yapılan incelemenin ardından Şentuna'nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Uğur SELÇUK/İMAMOĞLU,(Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
